08:50, 08 июня 2017

Глава МИД Ирана не принял соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране

Теги:  В мире  иран  сша

Соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране, где он упрекнул власти Ирана в спонсировании терроризма, не понравились главе МИД страны Джаваду Зарифу. Он сообщил, что иранский народ не принимает такую дружбу от США.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал соболезнования президента США Дональда Трампа в связи с терактом в Тегеране. Ранее Трамп выразил сочувствие иранцам, но предупредил, что страна, спонсирующая терроризм, также может стать жертвой боевиков.  

"Противоречивое заявление Белого дома и санкции Сената в момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения США в дружбе", - написал Зариф в своем Twitter.

Накануне в Сенате США обсуждали возможность расширения законопроекта об антииранских санкциях из-за ядерной программы страны.

7 июня в столице Ирана произошли стрельба в здании парламента и взрыв в мавзолее имама Хомейни. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 13 человек.

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