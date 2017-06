Глава МИД Ирана не принял соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал соболезнования президента США Дональда Трампа в связи с терактом в Тегеране. Ранее Трамп выразил сочувствие иранцам, но предупредил, что страна, спонсирующая терроризм, также может стать жертвой боевиков.

"Противоречивое заявление Белого дома и санкции Сената в момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения США в дружбе", - написал Зариф в своем Twitter.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship