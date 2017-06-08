Глава МИД Ирана не принял соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране

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Соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране, где он упрекнул власти Ирана в спонсировании терроризма, не понравились главе МИД страны Джаваду Зарифу. Он сообщил, что иранский народ не принимает такую дружбу от США.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал соболезнования президента США Дональда Трампа в связи с терактом в Тегеране. Ранее Трамп выразил сочувствие иранцам, но предупредил, что страна, спонсирующая терроризм, также может стать жертвой боевиков.

"Противоречивое заявление Белого дома и санкции Сената в момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения США в дружбе", - написал Зариф в своем Twitter.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship — Javad Zarif (@JZarif) 8 июня 2017 г.

Накануне в Сенате США обсуждали возможность расширения законопроекта об антииранских санкциях из-за ядерной программы страны.

7 июня в столице Ирана произошли стрельба в здании парламента и взрыв в мавзолее имама Хомейни. По последним данным, в результате двойного теракта погибли 13 человек.