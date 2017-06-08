Беспилотники начнут доставлять россиянам посылки

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Интернет-магазины в России до 2025 года могут освоить доставку товаров покупателям с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в проекте Стратегии развития электронной торговли в России.

Дроны и дирижабли можно использовать для доставки товаров, заказанных россиянами в интернет-магазинах, считают в Минпромторге. Ведомство предлагает в формирующейся Стратегии развития электронной торговли в стране до 2025 года с помощью беспилотников решать проблемы в логистике и разрабатывать программы по развитию инновационных технологий, пишет газета "Известия".

В разделе "Логистическая инфраструктура" проекта стратегии говорится, что "для решения проблем логистики необходимы государственные меры стимулирования и специальные программы". Например, "развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3-D принтеры и прочее)".

В "Почте России" уже рассказали, что ведут переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы беспилотниками. Вместе с тем, интернет-торговцы утверждают, что сейчас в стране нет необходимого уровня заказов продукции в Сети, чтобы было выгодно использовать дроны, как это уже делают, например, в США.