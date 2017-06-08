Спасатели обнаружили тела пассажиров рухнувшего в Мьянме самолета

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Спасатели Мьянмы обнаружили тела пассажиров и обломки военного самолета Shaanxi Y-8, потерпевшего крушение над Андаманским морем. К настоящему моменту извлечены тела четырех погибших.

В Андаманском море нашли тела людей и части военного самолета Shaanxi Y-8, потерпевшего крушение в Мьянме, передает телеканал CNN.

По данным представителя Вооруженных сил страны, спасатели обнаружили тела четырех пассажиров - двух взрослых и двух детей, а также спасательные жилеты, багаж и, предположительно, часть колеса.

7 июня пропал с радаров транспортный самолёт Shaanxi Y-8, принадлежавший вооружённым силам Мьянмы. Лайнер, летевший из города Мьей в Янгон, перевозил 122 человека, включая 15 детей. Позже выяснилось, что самолет упал в море. Причины крушения выясняются, спасательная операция продолжается.