Украинские военные усилили обстрел территории ЛНР

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Киевские силовики усилили обстрелы населённых пунктов Донбасса. За сутки украинские военные нарушили режим перемирия более 50 раз. Под ударом артиллерий, миномётов и танков оказались десятки населённых пунктов. Многие обесточены. В районе Ясиноватой снаряд перебил газопровод. Власти народных республик сообщают о раненых. В Кировске под обстрел попала группа журналистов.

Снаряд ложиться в нескольких метрах от съемочных групп. В это время один из ополченцев рассказывает о последствиях предыдущих обстрелов. Все происходящее фиксирует включенная видеокамера, передает "ТВ Центр".

Все произошло в городе Кировск. Именно на ЛНР украинская армия в последние дни направляет свой тяжелый калибр. Луганское информагентство сообщает о пяти раненых в разных населенных пунктах. Снаряды регулярно прилетают на участок 77-летнего Владимира Петровича. Пенсионер уже не ночует в доме - боится.

Опасения пенсионера не беспочвенны. Именно ночью активизируются по ту сторону фронта. С 1 июня вдоль линии соприкосновения должен действовать режим перемирия. Однако вместо того, чтобы отводить вооружения, украинские военные усиливают там свои позиции.

Все происходящее беспристрастно фиксируют международные наблюдатели. Местные жители и ополченцы неоднократно обращались к представителям ООН с просьбой помочь в эвакуации мирного населения. Хотя бы детей. Диалог пока не установлен.

Не менее сложная ситуация и в ДНР. Армия ведет обстрел Донецкого и Мариупольского направлений. Пока обходится без жертв. Но ополченцы не исключают, что это только пристрелка. Разведка ДНР зафиксировала массовую переброску танков и другого тяжелого вооружения к позициям украинских военных. Зная методы ведения войны украинской армии, в Донецке и Луганске не исключают, что ближайшие дни мирным жителям лучше провести в укрытиях.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".