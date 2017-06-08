В Астане стартует саммит ШОС

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Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества собираются в Астане, где в четверг открывается саммит ШОС. В нем примет участие Владимир Путин. На повестке - вопросы экономики и региональной безопасности. Но главное событие - это полноправное вступление в ряды стран-участниц Индии и Пакистана.

К этой, без преувеличения, исторической встрече приковано внимание всего мира. Ведь речь пойдет о создании своего рода евразийской большой восьмерки. К ШОС присоединятся сразу два государства - Индия и Пакистан. Организация из региональной превратится в трансконтинентальную. И это не только огромное пространство от Арктики до Индийского океана и от китайского Ляньюньгана до российского Калининграда. Это почти половина населения земли, половина мирового ядерного клуба и четверть мирового ВВП. А значит, и больше влияния на мировой арене, передает "ТВ Центр".

Так что в центре обсуждений на саммите – конечно, вопросы геополитики. По сообщениям из Кремля, в Астане будет подчеркнута важность формирования более справедливой, полицентричной модели мироустройства. Поговорят и об экономике. Совместное развитие инфраструктуры, коммуникаций, реализация многосторонних масштабных проектов. Например, экономического пояса Шелкового пути и большого Евразийского партнерства, для которых в качестве ключевой площадки Москва и Пекин уже давно рассматривают именно ШОС. Обсудят и безопасность – совместную борьбу с терроризмом, наркотрафиком, и трансграничной оргпреступностью. Здесь уделят внимание, в первую очередь, проблемам государства-наблюдателя ШОС – Афганистана. Там сохраняется напряженная ситуация, укрепляются позиции запрещенного в России "Исламского государства".

Владимир Путин прилетит в Астану и у него весьма напряженный график. Кроме участия в совете глав-государств, запланированы двусторонние встречи. Многие из них пройдут, что называется, на ногах. Но две обстоятельно. С китайским коллегой Си Цзиньпином уже в четверг, и в пятницу – с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Москва давно ратовала за вступление этой страны в ШОС, и у лидеров накопилось много тем для обсуждения. Также Путин посетит церемонию открытия крупнейшей международной выставки ЭКСПО-2017. Прогуляется по российскому павильону, где представлены достижения отечественной энергетики. Местные СМИ ЭКСПО-2017 называют ни много ни мало главным событием в истории современного Казахстана. И в Астане об этом говорит всё. Плакаты, растяжки, даже строительные леса с символикой выставки - здесь на каждом шагу.

Уже ясно - Шанхайская организация сотрудничества начинает новую жизнь. К процветанию стремятся все члены ШОС и готовы объединить усилия.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр", Астана.