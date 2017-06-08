В Великобритании стартовали досрочные парламентские выборы

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В Великобритании в четверг - парламентские выборы. От исхода голосования зависит многое. В том числе сохранит ли Тереза Мэй пост премьер-министра, а также дальнейшая судьба "Брекзита". Согласно опросам, разрыв между главными конкурентами - консерваторами и лейбористами - минимален.

Избирательные участки открылись ранним утром. Британцам предстоит избрать новый состав парламента. А, по мнению экспертов, он действительно серьезно обновится. Консерваторы во главе с действующим премьером Терезой Мэй попытаются сохранить большинство. Но их главные соперники - лейбористы - подошли ко дню голосования с твёрдым намерением лишить правящую партию парламентского лидерства. И шансы на это у них неплохие, передает "ТВ Центр".

Эти выборы - досрочные. И назначены они были правительством Терезы Мэй, чтобы ещё больше укрепить свои позиции. Ведь, когда принималось это решение, лейбористы отставали по опросам от консерваторов более чем на 20 процентов. Но ситуация неожиданно поменялась после того, как консерваторы опубликовали свою новую программу, которая очень не понравилась избирателям. Особенно их планы отменить субсидии на ЖКХ для пенсионеров и целый ряд других социальных программ. Тереза Мэй в ходе кампании попыталась сместить акцент на важность других вопросов - прежде всего, предстоящих переговоров по "Брекзиту".

"Когда вы пойдёте на избирательные участки, вопрос перед вами будет стоять тот же, что и в начале кампании - кому вы доверите лидерство, чтобы заключить лучшую сделку для Британии в Европе. Потому что "Брекзит" крайне важен. Это основа для всех остальных решений. А переговоры по "Брекзиту" стартуют всего менее чем через две недели после дня голосования", - заявила Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин сделал ставку как раз на социальные вопросы. Он обещает бесплатное образование, рост расходов на здравоохранение. А так же - на внешнюю политику, которая, по мнению лидера лейбористов, не должна так сильно зависеть от Вашингтона. Лейбористы провели сильную кампанию. Британцам понравилось, что Корбин, в отличие от премьера, много и часто лично общается с простыми людьми.

"Сейчас, когда мы только готовимся войти в правительство, мы уже можем сказать, что нам удалось изменить ход общественной дискуссии. И дать людям надежду. Надежду, что нынешнее положение ел можно изменить. Надежду, что сокращения бюджетов закончится. Потому что мы можем противостоять циничным элитам. Мы - не партия миллиардеров, не партия корпоративных элит. Мы - партия народа!" – отметил Корбин.

По последним данным социологических опросов, разрыв между ведущими партиями теперь минимальный - от одного до четырёх процентов. Аналитики уже называют решение премьер-министра о назначении досрочных выборов большой ошибкой, которая может стоить ей поста, а её партии - поражения. Эксперты отмечают также, что ударом по позициям правящих консерваторов стали и последние теракты в Лондоне и Манчестере. Многие избиратели усомнились в способности этого правительства обеспечить их безопасность. А лейбористы в ходе кампании не забыли припомнить Терезе Мэй, что когда она была министром внутренних дел, то личный состав сил общественной безопасности был сокращён на 20 тысяч человек.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".