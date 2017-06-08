Собянин: в "Лужниках" завершена реконструкция исторического стадиона

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Реконструкция Большой спортивной арены в "Лужниках" завершена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра спортивного комплекса.

В "Лужниках" завершена реконструкция исторического стадиона, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Я официально докладываю: стадион "Лужники", в соответствии с программой подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, закончен и сдан в эксплуатацию. Все элементы, начиная от поля, трибун, звукоусиления, видеокартинки, медиафасада - все готово полностью для эксплуатации. Теперь останется эксплуатирующей организации "Лужников" освоиться в новом доме, научится его эксплуатировать, ну и будем начинать работать", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр отметил, что остается еще большой объем работы по благоустройству территории. "По периметру безопасности, по временным зданиям и сооружениям, это будет в рамках графика. Надеюсь, что за летний период до осени все основные благоустроительные и подготовительные работы здесь будут закончены. А к чемпионату мира весь комплекс, конечно, будет готов", - добавил он.

В свою очередь заместитель председателя правительства России Виталий Мутко высоко оценил качество проведенных работ."Я думаю, что это ориентир для всех проектов, которые реализуются в стране. Это очень высокого уровня работа. И мы действительно получили высокого качества арену. Так что, вам спасибо огромное!", - добавил Мутко.

В ходе посещения "Лужников" Собянин и Мутко осмотрели новый контрольно-пропускной пункт, оборудованный рамками металлодетекторов и системой досмотра сумок.