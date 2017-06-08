Пляжи в Приморье оборудуют противоакульими сетками

Теги: Общество вода безопасность приморье

В Приморье готовятся к открытию пляжного сезона. Уже через неделю все желающие смогут искупаться в море. Однако в этих водах можно встретить опасного хищника. В дальневосточные акватории нередко заплывают десятки видов акул.

Это видео буквально потрясло интернет-пространство. После того, как его просмотрели ученые, стало понятно: на крючке довольно редкая добыча. Рыбакам случайно удалось поймать акулу - мако. Этот вид может достигать четырех метров в длину, и весить до 500 килограммов. Бороться с ней специалисты не рекомендуют, лучше сразу отпустить обратно в воду, что и сделали рыбаки, передает "ТВ Центр".

Акула - мако, как и большинство акул, которые встречаются в приморских водах, здесь не обитает, а мигрирует вслед за рыбой. В дальневосточные моря заплывает более 12 видов этих морских хищников. Самые опасные из них – белая, акула - молот и мако. Но последние нападают на человека, только если атака спровоцирована, уверяют ученые.

"Если человек находится возле рыбы, то она может принять не самого человека за рыбу, а допустим, у него блестит акваланг, она принимает этот блеск за блеск сельди и несется в том направлении. И она может в лучшем случае ткнуться носом, слегка кусануть, но откусить ногу или еще что- то она не способна", - рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

Колючие акулы или, как их еще называют, катраны – самые распространенные в мире. Раньше их добывали в промысловых масштабах. Этот вид безопасен для человека.

Погода во Владивостоке пока не располагает к открытию пляжного сезона. Тем не менее, места отдыха активно готовятся к встрече отдыхающих. В этом году в городе официально разрешены только три пляжа. Остальные не прошли по санитарным нормам. Не рекомендованы для купания и 6 популярных островных территории в крае. Там из воды, конечно, не заставляют выходить, но предупреждают, что возможны встречи с акулами.

Такой неофициальный запрет действует на островных территориях уже 6 лет. После того, как в Хасанский район заплыла белая акула и покалечила человека. С тех пор хищница больше не встречалась, но предугадать ее появление практически невозможно. Поэтому туристов и предупреждают об опасности. А арендаторов пляжей просят ставить противоакульи сети.

Ограждение от опасных морских хищников ничем не отличается от сети, которой ловят, например, красную рыбу. Говорят, для акулы не важно, из чего сделано препятствие. Она видит преграду на своем пути и старается ее обойти. После трагичного случая в 2011 году владельцы баз отдыха не раз заказывали на этом производстве противоакульи сети. Но как только паника стихла, о безопасности снова позабыли.

Ученые говорят: около 20 человек в год во всем мире погибает от морского хищника. Вероятность встретить опасную акулу все же крайне мала. Но не учитывать этот фактор при планировании места для пляжного отдыха тоже не следует.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.