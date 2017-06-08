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В Ногинском районе Подмосковья перевернулся бензовоз. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, произошел небольшой разлив топлива. Сотрудники МЧС залили место аварии пеной, чтобы предотвратить возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Ногинском районе Подмосковья перевернулся бензовоз. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"На 24-м километре трассы А107 Ярославско-Горьковского направления съехал в кювет бензовоз. Он перевернулся, в результате произошел небольшой разлив топлива. На место происшествия приехали пожарные и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники МЧС залили место ДТП пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание.