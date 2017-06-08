10:07, 08 июня 2017

К вечеру четверга в Московском регионе ожидается небольшой дождь

Теги:  подмосковье  москва  Погода

Погода в Московском регионе 8 июня будет комфортной и теплой, воздух прогреется до 21 градуса, к вечеру местами пройдут кратковременные дожди.

В Москве и области 8 июня будет теплая и солнечная погода, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Температура воздуха в Москве прогреется до 21 градусов тепла, в Московской области – до 22 градусов. Ветер переменный,  2-7 метров в секунду.

Ночью не исключен небольшой дождь, температура опустится до 6-9 градусов.

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