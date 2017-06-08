Ущерб от урагана в Москве оценили в 25 миллионов рублей

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Страховая компания "Росгосстрах" оценила ущерб от шквала в московском регионе 29 мая в 25 миллионов рублей. В 19 миллионов страховщики оценили ущерб домам и имуществу, около 6 миллионов рублей - ущерб для автомобилей.

Ущерб от шквала в Московском регионе составил около 25 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на страховую компанию "Росгосстрах".

"Общий объем ущерба предварительно оценивается в более чем 25 миллионов рублей, в том числе в 19 миллионов рублей - ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 миллионов рублей - ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования КАСКО", - говорится в сообщении.

Ураганный ветер до 25 м/c обрушился на Москву и Московскую область 29 мая. Жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 16 человек (10 – в столице), более 170 человек пострадали. Без электричества в Московской области остались 18,3 тысячи человек. В Подмосковье в результате урагана было повалено около 300 деревьев.

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