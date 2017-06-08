В "Нафтогазе" отказались ехать в Москву на переговоры с "Газпромом"

Теги: евросоюз Украина газпром нафтогаз

Представители "Нафтогаза" отказались вести переговоры с "Газпромом" в Москве. Украинская компания отметила, что обсудить транзит газа можно в любом городе Евросоюза, например, в Брюсселе. Россию же там назвали "неприемлемой страной для проведения переговоров".

Представители украинской компании "Нафтогаз" отказались вести переговоры с "Газпромом" о транзите газа в Москве. Там назвали Россию "неприемлемой страной для проведения переговоров".

В заявлении компании отмечается, что такой позиции "Нафтогаз" придерживается с 2014 года. Это касается как переписки, так и официальных встреч с представителями российской компании.

При этом в компании напомнили, что переговоры можно провести в Брюсселе или в другом городе Евросоюза.

Ранее украинские антимонопольщики обвиняли российскую компанию в монополизме на рынке газового транзита и в нарушении условий контракта с "Нафтогазом" в 2009-2015 годах. В свою очередь, в "Газпроме" называли штраф Антимонопольного комитета Украины попыткой давления на концерн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить около семи миллиардов долларов в пользу Украины.

Читайте также:

"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа

"Газпром" обжалует решение Киева по аресту акций "Газтранзита"

Украина арестовала принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита"