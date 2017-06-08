В Таиланде погиб мужчина, пытаясь снять мешочек с деньгами с ЛЭП
В Таиланде местный житель, наняв автокран и вооружившись крюком на бамбуковом шесте, попытался снять с линии электропередачи мешочек с деньгами, но погиб от удара током. Вместо ожидаемых 290 долларов в нем оказалось 26.
В таиландской провинции Прачинбури местный житель погиб от разряда тока, пытаясь снять с линии электропередачи мешочек с деньгами, передает газета Bangkok Post.
Man electrocuted grabbing bag of cash from power lines https://t.co/fp7tl2FdSO pic.twitter.com/vqpZfwo3h0— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 8 июня 2017 г.
Во время празднования одного из буддистских храмовых праздников тайцы привязывают деньги к воздушному шарику и отпускают в небо, чтобы улучшить свою карму. Один из таких шариков запутался в проводах. Среди местных жителей распространился слух, будто в том мешочке находится 290 долларов – самая большая сумма, запущенная в небо.
Несколько человек безуспешно пытались снять деньги подручными средствами, пока 20-летний мужчина не нанял автокран. Он изготовил себе бамбуковую палку с крюком, поднялся на кране и уже почти достал деньги, но крановщик неудачно повернул люльку и мужчина получил смертельный удар током.
После трагедии местные жители обратились к электрикам с просьбой снять мешочек с проводов, чтобы избежать соблазна продолжить попытки добыть деньги. Когда мешочек сняли, в нем оказалось около 26 долларов.
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