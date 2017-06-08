В Минске подтвердили задержание на границе российского бойца MMA

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Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил задержание российского бойца MMA Мурада Амриева. Как сообщили в ведомстве, россиянин находится в межгосударственном розыске по подозрению в использовании поддельных документов.

На белорусско-украинской границе задержан российский боец смешанных единоборств Мурад Амриев. Информацию об этом подтвердили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Как сообщили в ведомстве "Интерфаксу", спортсмен был задержан 7 июня при оформлении на выезд из страны автомобиля Toyota с российскими номерами.

"Был выявлен гражданин Российской Федерации, который находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа") Уголовного кодекса России", - говорится в сообщении погранкомитета.

Амриев был передан сотрудникам отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства. По некоторым данным, чеченские власти подозревают спортсмена в использовании поддельного паспорта.