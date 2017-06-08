Рада назвала вступление в НАТО одной из главных целей Украины

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Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, предусматривающий законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Ранее была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно внешнеполитического курса страны. Решение поддержали 276 народных депутатов, передает сайт "112 Украина".

Кроме приобретения членства с Североатлантическом альянсе, Киев должен добиться "интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе". Также Рада считает, что Украина должна развивать равноправные взаимовыгодные отношения с другими государствами в интересах страны.

Ранее была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Ранее зампред Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила, что Украина могла получить план действий по членству в НАТО еще в 2008 году. Однако против этого проголосовали Германия и Франция. По словам Геращенко, теперь Париж и Берлин должны покаяться перед украинцами за то, что не дали тогда этой стране шанса на вступление в альянс.

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