Москву озаботили новые ракетные испытания КНДР

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В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность в связи с новыми ракетными испытаниями Северной Кореи. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, подобные шаги усугубляют напряженность в регионе.

В Москве озабочены новыми ракетными испытаниями Северной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще. Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе", - сказала она.

КНДР произвела запуск нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели порядка 200 километров и упали в Японское море. Запуски не повлияли на безопасность Японии, однако власти страны созвали заседание Совета национальной безопасности. В последний раз Пхеньян проводил ракетные пуски в этом районе в конце мая.

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