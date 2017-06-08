11:17, 08 июня 2017

Число жертв террористических атак в Тегеране возросло до 16 человек

Теги:  иран  Теракт  жертвы

Число погибших во время террористических атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 13 жертвах.

В результате серии терактов в Тегеране погибли 16 человек, об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 43 пострадавших.

7 июня в Иране произошел двойной теракт. Боевики открыли стрельбу в парламенте страны и атаковали мавзолей  имама Хомейни.  Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство" (организация запрещена в России - прим. ред.). Власти Ирана заявили о причастности Саудовской Аравии.

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