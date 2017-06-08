Число жертв террористических атак в Тегеране возросло до 16 человек
Число погибших во время террористических атак на парламент Ирана и мавзолей имама Хомейни в Тегеране увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 13 жертвах.
В результате серии терактов в Тегеране погибли 16 человек, об этом сообщает новостное агентство Tasnim.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 43 пострадавших.
7 июня в Иране произошел двойной теракт. Боевики открыли стрельбу в парламенте страны и атаковали мавзолей имама Хомейни. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство" (организация запрещена в России - прим. ред.). Власти Ирана заявили о причастности Саудовской Аравии.
Читайте также:
Исаев: иранские спецслужбы прозевали теракт
Глава МИД Ирана не принял соболезнования Трампа в связи с терактом в Тегеране
В Иране задержали подозреваемых в причастности к двойному теракту