Захарова сообщила о проработке даты новых переговоров по Сирии в Астане

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что дата проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане в настоящее время прорабатывается. Конкретная информация, по ее словам, будет подтверждена, когда будет согласован состав участников, а также даты и сроки переговоров.

Даты нового раунда переговоров по Сирии в Астане прорабатываются. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

"Даты проведения очередного раунда переговоров в Астане сейчас прорабатываются. Как только будут согласованы конкретные даты и сроки проведения, формат участников, мы вам сможем их подтвердить", - сказала она.

По словам Захаровой, правительство Сирии в настоящее время намерено распространить практику локальных перемирий на южные кварталы Дамаска. Она отметила также улучшение гуманитарной ситуации в этих районах.

"Приветствуем эту тенденцию. Власти страны восстанавливают в них водоснабжение, социальную инфраструктуру, население возвращается в свои дома", - рассказала Захарова.