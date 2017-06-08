В посольстве США в Киеве рассказали о взрыве

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Посольство США в Киеве продолжает работать, несмотря на взрыв на его территории. Сам инцидент в диппредставительстве не считают терактом. В результате взрыва значительного ущерба зданию посольства не нанесено.

Посольство США на Украине заявило, что взрыв, который произошел в ночь на 8 июня на территории диппредставительства в Киеве, не является терактом.

При этом там отметили, что посольство тесно сотрудничает со своими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании инцидента, передает "Интерфакс".

Кроме того, представитель пресс-службы посольства отметил, что оно работает в штатном режиме. По его словам, взрыв не нанес значительного ущерба зданию посольства, никто из персонала не пострадал, передает сайт украинских "Вестей".

В ночь на 8 июня на территории посольства США в Киеве произошел взрыв. Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию диппредставительства. По данному факту возбуждено уголовное дело.