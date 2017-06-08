Устроивший ДТП водитель Ferrari объявлен в международный розыск

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24-летний водитель Ferrari, устроивший ДТП на Минском шоссе, в результате которого погибли два человека, объявлен в международный розыск.

Устроивший ДТП в Подмосковье водитель Ferrari объявлен в международный розыск. Авария случилась 21 мая. Красный Ferrari шёл на обгон и врезался в автомобиль марки Peugeot, который вез на буксировочном тросе Renault. Трос оборвался. Renault перевернулся и загорелся. Два человека, находившиеся в салоне - мужчина и девушка - погибли. Свидетелем этого стал жених девушки, ехавший в Peugeot, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, на пути Ferrari оказалась автомобильная покрышка. Пытаясь объехать её, водитель спорткара сделал резкий манёвр и врезался в другую машину. Известно, что в настоящий момент молодой человек находится за границей.