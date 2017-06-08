В Новой Москве от старых боеприпасов избавили территорию деревни Кузовлево

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Специалисты МЧС избавили от старых боеприпасов территорию возле деревни Кузовлево, где создаётся мемориальный комплекс "Парк героев" в память о сразу двух отечественных войнах. Следы ожесточённых боёв находили здесь на протяжении десятилетий. Но даже спустя годы, работа профессиональных сапёров оказалось ненапрасной.

В лесу, который местные жители называют "Кощеевым", соприкоснулась история, по крайней мере, двух кровопролитных войн. Почти 200 лет назад здесь потерпели первое поражение войска Наполеона. В этих же местах, но же в 1941 году, Красная Армия в тяжелых боях сдерживала наступающую машину Вермахта. И даже спустя столько лет земля близ деревни Кузовлево хранит немало опасных находок, передает "ТВ Центр".

"Калибры самые разнообразные. Как немецкие, так и отечественные. Прошедшие канал ствола, то есть очень опасные, сами по себе. Обнаружены в штатной укупорке, состояние достаточно хорошее. Основной вывод, что эти предметы до сих пор опасны для тех людей, которые живут в этих краях", - рассказал командир отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России Александр Старостин.

Фугасы, мины, противотанковые, осколочные гранаты, стрелковое оружие и предметы солдатского быта. Разной степени сохранности, иногда почти целые, иногда уничтоженные временем, а иногда, как винтовка Мосинка с погнутым стволом, способны рассказать трагическую историю. Ее владелец, обычный солдат, погиб, не успев совершить очередной выстрел.

Сотрудники МЧС - специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Их задача - обнаружить и извлечь опасные предметы на территории, где через несколько лет будет развернут масштабный исторический мемориал памяти. Работа кропотливая. Продолжается уже пятый год. Этой весной активные поиски продолжались в течение двух последних месяцев.

Основное орудие сапера – профессиональный металлодетектор, способен найти в земле даже монету. Перед тем, как приступить к поискам, прибор необходимо проверить на специальной площадке.

На поисковой карте территория "Кащеева" леса разбита квадратами. Сапер работает в одиночку. По маршруту идет медленно и осторожно. "Любой взрывоопасный предмет запрещается трогать, поднимать, какое-то делать механическое воздействие. Лопатой трогать. То есть может привести к инициации. Мы не знаем, где взрыватель, в каком состоянии взрыватель", - рассказал начальник группы отдела обеспечения специальных работ Максим Желнов.

Обнаружив металл в земле, сапер действует строго по инструкции. Осторожно, вручную выкапывает 74-миллиметровый снаряд. По бороздкам нарезки видно - он побывал в стволе пушки. Сапер докладывает командиру, обозначает находку и отправляется дальше. Место вокруг дополнительно обследует кинолог.

Работа саперами проведена колоссальная. Немалую помощь профессионалам оказали волонтеры и сотрудники местных музеев. Теперь "Кащеев" лес стал безопасным и через несколько лет здесь появится мемориальный комплекс "Парк Героев".

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".