15:15, 08 июня 2017

В Пушкинском музее выставят картины мастеров эпохи Возрождения

Теги:  Культура  выставка  москва

Тициан, Тинторетто и Веронезе впервые на одной экспозиции в Пушкинском музее. Выставка откроется уже в пятницу. В Москву привезли 23 картины мастеров эпохи Возрождения. Причём, многие шедевры ещё ни разу не покидали Италию.

Подробности - в репортаже Ольги Стрельцовой.

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