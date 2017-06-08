В Пушкинском музее выставят картины мастеров эпохи Возрождения

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Тициан, Тинторетто и Веронезе впервые на одной экспозиции в Пушкинском музее. Выставка откроется уже в пятницу. В Москву привезли 23 картины мастеров эпохи Возрождения. Причём, многие шедевры ещё ни разу не покидали Италию.