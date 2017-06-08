В Москве в День России будет жаркая погода

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В Москве в День России температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла. Самым холодным днем перед выходными станет пятница. В столице температура не превысит днем 20 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-22 градусов.

В Москве температура воздуха к 12 июня вернется в летнюю норму. Как сообщили в Гидрометцентре России, температура воздуха в этот день составит 24 градуса тепла.

Между тем, в пятницу, 9 июня, местами по Московской области пройдут дожди. Минимальная температура ночью составит 9-11 градусов тепла в столице, а в Подмосковье – 6-11 градусов. Днем синоптики обещают 18-20 градусов в Москве, а в области – 15-20 градусов.

В выходные потеплеет. Местами пройдет кратковременный дождь. В ночь на 10 июня в Москве будет 10-12 градусов, а по области – 7-12 градусов. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 20-22 градусов в городе и 17-22 градусов в Подмосковье.