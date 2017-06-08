Захарова предложила ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо

Теги: сша мид сми Сирийский конфликт

Мария Захарова предложила ведущей CNN лично узнать у мальчика из Алеппо, который в прошлом году пострадал от авиаудара, как обстоит положение мирных жителей в Сирии, вместо того, чтобы обвинять режим Асада в жестокости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила журналистке CNN Кристиан Аманпур съездить в Сирию и лично взять интервью у сирийского мальчика Омрана Дакниша, который в прошлом году пострадал от авиаудара по Алеппо, передает ТАСС.

С таким предложением Захарова выступила после октябрьского интервью Сергея Лаврова Аманпур. В ходе беседы журналистка показала главе российского МИД фотографию окровавленного Омрана Дакниша, назвав бомбежки мирных жителей военным преступлением.

"Может у нее хватит мужества, журналистской, профессиональной этики и просто человеческой совести поехать в Алеппо, поехать в Сирию, найти семью мальчика и сделать по-настоящему честное, не подставное, как они это умеют делать на CNN, а честное интервью с ним", - сказала Захарова.

17 августа 2016 года Омрана Дакниша спасли из-под обломков его дома в Алеппо, который был разрушен ударами снарядов. Мировые СМИ растиражировали фотографию, где пыльный и окровавленный Дакниш сидит в оранжевом кресле скорой помощи. Его прозвали символом мирных сирийцев, страдающих от войны в Сирии.

6 июня 2017 года отец Омрана дал интервью изданию The Telegraph, где рассказал, что СМИ преувеличили масштаб ранений мальчика и использовали фотографию как средство давления на Дамаск.

Читайте также:

Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN