На ликвидацию последствий паводка в Ставрополье выделят 1 млрд рублей

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Около миллиарда рублей выделят Ставропольскому краю на устранение последствий майского паводка. Об этом в четверг заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Правительство выделит около одного миллиарда рублей на ликвидацию последствий майского паводка в Ставропольском крае, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

По его словам, деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали от стихийного бедствия. Ещё порядка 500 миллионов рублей направят на реализацию перспективного международного проекта по охране здоровья матерей, новорождённых и детей в возрасте до пяти лет. Согласно инициативе, в ведущих медцентрах России будут проходить подготовку специалисты из разных стран мира. В ходе заседания Дмитрий Медведев рассказал и о других субсидиях.

"Около 600 миллионов мы выделяем Мордовии и Воронежской области, чтобы поддержать набранные темпы жилищного строительства, они касаются строительства порядка 200 тысяч квадратных метров жилья вместе с инфраструктурой. Ещё около 350 миллионов рублей выделяем Владимирской области на завершение строительства школы, школа рассчитана на тысячу двести мест", - отметил Медведев.