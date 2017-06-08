В московском офисе фонда "Русь сидящая" проходят обыски

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Полиция пришла с обысками в правозащитную организацию "Русь сидящая", которая помогает заключенным и их семьям. Полиция проверяет финансовые документы, флешки, компьютеры и печатную продукцию.

В московском офисе благотворительного фонда помощи осужденным "Русь сидящая" проходят обыски, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицию интересуют финансовые документы, флешки, компьютеры и печатная продукция. О причинах обыска ничего не сообщается, на месте работают адвокаты.

Благотворительный фонд "Русь сидящая" занимается помощью осужденным и их семьям с 2008 года. Основатель организации – активистка Ольга Романова.

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