Поклонская попросила СКР, ГП и ФСБ проверить Transparency International

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в генпрокуратуру, СКР и ФСБ с просьбой провести проверку Transparency International Russia. Это произошло после того, как организация опубликовала материал, который, по ее словам, "содержит провокационную и клеветническую информацию о ней".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору России Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, а также главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку организации Transparency International Russia. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметила в обращении, что материал организации о ее имуществе содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

В ответ в Transparency International Russia заявили, что не собираются удалять информацию со своего официального сайта. Там добавили, что материал размещен на законных основаниях. Кроме того, в организации удивлены резонансом, так как, здесь речь идет "о не очень большом имуществе по сравнению с другими антикоррупционными расследованиями".

Ранее Transparency International опубликовала информацию, согласно которой, Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. Согласно материалу, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. При этом в организации подчеркнули, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская - это ее девичья фамилия. Также организация утверждает, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

В результате Поклонская заявила, что опубликованная информация – ложь. По ее словам, у нее нет незадекларированной квартиры в Донецке. Кроме того, она попросила прокуратуру разобраться, кто и на кого регистрировал эту собственность в 2010 году.

До этого Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. После этого заместитель гендиректора организации Илья Шуманов сказал, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".