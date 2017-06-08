В Москве задержан администратор одной из "групп смерти"

Теги: соцсети самоубийство задержание Происшествие москва

В Москве задержали 26-летнего администратора одной из "групп смерти" в социальной сети. В сообщество входили 32 человека. Все они - несовершеннолетние. Как пояснил сам задержанный, он давал участникам группы задания, направленные на причинение вреда своему здоровью. В настоящее время подозреваемый этапирован в Челябинск.

В Москве задержали администратора одной из так называемых "групп смерти" в социальной сети. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с Управлением "К" БСТМ МВД России, УУР и отдела "К" БСТМ МВД России по Челябинской области задержан подозреваемый в доведении несовершеннолетнего до самоубийства", - сказала она.

Подозреваемый был задержан 6 июня по месту жительства в городе Москве. В ходе обыска у него изъяли пять сотовых телефонов, планшетный компьютер и несколько SIM-карт.

Уголовное дело о доведении до самоубийства было возбуждено Следственным комитетом Челябинской области в мае текущего года после того, как в больницу с резанными ранами была доставлена 14-летняя девушка. Как выяснили следователи, она состояла в одной из "групп смерти" и пыталась покончить с собой, выполняя задание администратора группы.

Задержанный в Москве 26-летний подозреваемый рассказал, что является администратором сообщества в соцсети, в которое входили 32 человека. Все они - несовершеннолетние. Задержанный пояснил, что давал участникам группы задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до самоубийства.

"Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК России и этапирован в Челябинск. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного", - пояснили в пресс-службе МВД.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение детей к суициду. В частности, за создание в интернете так называемых "групп смерти". Внесенные в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы страны поправки переводят доведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений.

Читайте также:

Госдума приняла закон о защите детей от склонения к суициду

Путин ввел уголовную ответственность за создание "групп смерти"