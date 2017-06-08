Столичные парки подготовили обширную программу к Дню России

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Специальную программу на День России подготовили 19 парков Департамента культуры Москвы. Посетителей ждут стихи от робота Пушкина, чаепитие из двухметрового самовара, мастер-классы по изготовлению флагов и многое другое. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В десяти столичных парках 12 июня пройдут бесплатные кинопоказы. Например, в саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", Измайловском и парке "Кузьминки" можно будет посмотреть фильм "После тебя" (2016) с участием Сергея Безрукова. Посетителей Таганского парка ждет комедия о любви 2015 года "Без границ". Лианозовский, Воронцовский и Перовский парки будут показывать "Девчат", "Курьера" и "Свадьбу в Малиновке".

Два дня, 11 и 12 июня, посетители парка "Сокольники" смогут общаться с роботом Пушкиным. Андроида привезут с "Робостанции" на ВДНХ, он имеет внешнее сходство с поэтом и может прочитать более 600 его стихов. Послушать в его исполнении любимые отрывки из поэмы "Руслан и Людмила" или романа "Евгений Онегин" можно с 12:00 до 18:00 рядом с эстрадой "Ротонда", недалеко от главного входа в парк.

На Фонтанной площади в День России с 13:00 до 21:00 будут проходить концерты и диджей-сеты. В 16:00 на Фестивальной площади стартует уличный музыкальный фестиваль "Наши в городе" с участием российских групп, играющих в основном в стиле поп-рок.

В саду "Эрмитаж" в День России организуют чаепитие из гигантского самовара в рамках I Всероссийского фестиваля русского застолья и гостеприимства "Самоварфест". Угощать чаем из двухметрового латунного самовара гостей будут с 12:00 до 21:00. Одновременно выпить из него горячий напиток смогут до 500 человек.

Гостей также ждут увлекательные квесты, мастер-классы, выставка национальных костюмов и старинных экспонатов, показ мод и концерт.

К чаю на фестивале можно будет купить баранки, пахлаву, ватрушки и другие сладости. Праздник завершится гала-концертом с участием групп "Несчастный случай", "После 11" и артистов театра "Русская песня".

В Таганском парке День России начнется с раздачи тысячи ленточек цветов российского триколора. Гостям предложат поучаствовать в создании гигантского флага. Выстроившись и подняв над головами ленточки белого, синего и красного цветов, участники флешмоба создадут «живой» флаг. Начало акции в 15:00. Вход на мероприятие со стороны Таганской улицы.

12 июня на сцене парка выступит коллектив с программой, составленной из музыкальных хитов 1920–1930-х годов.