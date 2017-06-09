Телеканалу "ТВ Центр" – 20 лет

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"ТВ Центр" 9 июня отмечает 20-летие. За это время из московского телеканала он дорос до федерального уровня. Сегодня передачи "ТВ Центра" смотрят в 85 субъектах России, а его потенциальная аудитория составляет более 103 миллионов человек. Международную версию принимают жители стран СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Канады, США, Ближнего Востока и Северной Африки.

"ТВ Центр" в пятницу принимает поздравления: телеканалу исполнилось 20 лет. Все это время канал освещал многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, политической и финансово-экономической жизни страны. С юбилеем "ТВ Центр" поздравил Владимир Путин. Президент России отметил популярность и востребованность канала и пожелал ему новых свершений. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Международную версию "ТВ Центра" принимают в странах СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Канады и США, а также на Ближнем востоке и в Северной Африке, охватывая аудиторию в 32 миллиона. И это не считая внутрироссийского зрителя, а это еще не менее 103 миллионов человек.

Телеканал - не только информационная служба. "ТВ Центр" - это хорошее кино, качественная документалистика и программное наполнение. От кулинарных передач и потребительских ток-шоу, где вам расскажут, почему не стоит покупать тот или иной продукт в магазине, до нешуточных страстей, которые кипят в студии Романа Бабаяна, где "Право голоса" имеет каждый.