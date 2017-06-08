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Реконструкция Большой спортивной арены в "Лужниках" завершена. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Вместимость стадиона выросла до 81 тысячи зрителей. На верхнем уровне "Лужников" создана смотровая площадка, доступная для посещения даже в те дни, когда на стадионе нет матчей. Увеличен и козырек над зрительскими местами.

Спустя три года реконструкции на поле стадиона "Лужники" наконец-то выходят футболисты. Это юные воспитанники московской футбольной школы - будущие звезды. Волноваться некогда - главное проверить готовность арены от первого лица. А заодно можно продемонстрировать все свои умения. Тут и чеканка головой, и жонглирование. Газон однозначно проверку прошел, передает "ТВ Центр".

Одной из основных задач реконструкции было создать комфортные условия для просмотра матчей. Раньше порядка 10% зрительских мест на стадионе находилось в зоне плохого обзора. Установили и новые двухъярусные трибуны под более крутым углом и ближе к футбольному полю. Так что наслаждаться игрой можно будет с любого места. Цвет кресел выбирали сами москвичи - на портале "Активный гражданин". Выбор пал на бордовый цвет с золотыми вкраплениями. Именно так окрасятся трибуны обновленных "Лужников". Стадион полностью сдан в эксплуатацию.

"Все элементы, начиная от поля, трибун, звукоусиления, видеокартинки, фасадами - все готово. Полностью для эксплуатации", - заявил Собянин.

Отдельный пункт обновленной арены - газон. По правилам ФИФА он должен быть исключительно натуральным - никакой синтетики. К этому требованию подошли весьма серьезно и ответственно. Покрытие "Лужников" действительно уникально само по себе. Ему не страшны никакие капризы погоды - тут налажена система обогрева и дренажа. А после матча не превратится во вспаханный газон - многослойная система позволяет легко переносить интенсивную нагрузку.

Конструкция напоминает слоеный пирог. Сначала кладут щебень. В нем лежат дренажные трубы, а поверх щебня - подстилающий слой песка. Сверху 10 сантиметров корневого слоя. А вся поверхность стабилизирована волокном. Да и газон приехал к нам не из западной Европы - полностью российское производство.

В Москве все готово и к Кубку Конфедераций, который стартует уже на следующей неделе. В столице матчи в рамках турнира примет стадион "Спартак". В пятницу состоится финальный перед розыгрышем кубка товарищеский матч сборной России против сборной Чили. Налажена и упрощена вся система логистики. Заблудиться иностранным болельщикам не удастся.

"Возле стадиона "Спартак" построена новая станция метро и запущена. Реконструирована полностью Волоколамка: съезды, эстакады на территорию стадиона. Все необходимые решения по транспортной логистике так же приняты. Подготовлено 1800 волонтеров, которые будут обеспечивать работы со зрителями и участниками чемпионата. Система безопасности так же готова и опробирована. Так что Кубок Конфедераций пройдет достойно в Москве", - отметил Собянин.

"Лужники" розыгрыш Кубка Конфедераций пропустят. У них впереди задача масштабнее и сложнее - проведение чемпионата мира по футболу в следующем году. Пройдет он в 11 городах страны, в том числе и в столице. Москва проведет матч открытия, один из полуфиналов и финал.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".