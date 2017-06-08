Преступник расстрелял 3 человек в супермаркете Пенсильвании
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В американском штате Пенсильвания мужчина открыл огонь в местном супермаркете. По данным полиции, он застрелил трех человек, после чего покончил жизнь самоубийством.
Тела двух мужчин и двух женщин обнаружили в супермаркете на северо-востоке американского штата Пенсильвания, передает агентство Associated Press.
Инцидент произошел 8 июня в 25 милях от города Скрантон примерно в час ночи (8 утра по московскому времени).
По данным полиции, мужчина расстрелял трех человек, после чего направил пистолет на себя и застрелился. На данный момент устанавливается личность и мотивы преступника.
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