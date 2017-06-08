Росавиация потребовала ликвидировать задержки чартеров

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Российские чартерные авиакомпании должны скорректировать свою программу перевозок до 20 июня. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, нельзя допустить задержки и отмены рейсов. В противном случае ведомство может точечно ограничить чартеры этих компаний.

Глава Росавиации Александр Нерадько потребовал от чартерных авиакомпаний скорректировать свою программу перевозок, чтобы не допустить задержки и отмен рейсов, говорится на сайте ведомства.

Об этом Нерадько заявил во время совещания с руководителями чартерных авиакомпаний. По его словам, значительный рост объемов пассажирских перевозок, которые составляют 22% от объемов аналогичного периода 2016 года "оказался не подкреплен наличием соответствующего парка воздушных судов и авиационного персонала".

"Несоответствие программ своих перевозок с реально располагаемыми возможностями стало причиной многочисленных задержек и отмен рейсов у ряда чартерных авиакомпаний, вынуждающих пассажиров ожидать вылета задержанного рейса по 6-10 и более часов", - говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации считают, что авиакомпании пренебрегают требованиями о резерве воздушных судов и не всегда предоставляют пассажирам задержанных рейсов полагающиеся бесплатные услуги. В итоге главам авиакомпаний "было указано на необходимость использовать полностью исправные воздушные суда" с надлежащим состоянием салонов, санитарных узлов, а также комфортным размещением пассажиров с нормативным шагом между рядами кресел.

"По поручению Росавиации до 20 июня 2017 года чартерные компании должны скорректировать свою программу авиаперевозок, обеспечить обязательное наличие резервных бортов, полностью ликвидировать и не допускать задержек свыше двух часов, заблаговременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании", - отметили в ведомстве.

В противном случае, Росавиация публично обратится к туроператорам с пассажирами и предупредит их о недобросовестности таких авиакомпаний. Кроме того, ведомство проведет их внеплановые проверки на предмет соответствия сертификационным и лицензионным требованиям, а также "точечно" ограничит чартерную программу.