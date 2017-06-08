Дело о теракте в посольстве США в Киеве переквалифицировали на хулиганство

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Уголовное дело по факту взрыва на территории посольства США в Киеве переквалифицировали со статьи о теракте на злостное хулиганство. Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, решение было принято после дополнительного осмотра места происшествия.

Уголовное дело о взрыве на территории американского посольства в Киеве переквалифицировано на статью о хулиганстве. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу Нацполиции Украины Сергея Князева.

"После проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг в диппредставительстве США в украинской столице произошел взрыв. Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольство. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

Как сообщил глава Нацполиции, после дополнительного осмотра выяснилось, что брошенный на территорию посольства предмет никому не мог причинить вреда. В связи с этим было принято решение об окончательной квалификации происшествия как злостного хулиганства.

Контроль за расследованием уголовного дела возложен на Национальную полицию. В свою очередь Служба безопасности Украины отдельно отрабатывает версию о террористической направленности преступления.

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