Хворостовский даст концерты в Москве и Сочи

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Дмитрий Хворостовский намерен в скором времени дать концерты в Москве и Сочи. Певец подтвердил свое намерение отказаться от лечения на время оперных проектов. Летом 2015 года у него была диагностирована опухоль головного мозга.

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский в скором времени даст концерты в Москве и Сочи, несмотря на борьбу с серьезной болезнью. Об этом сообщает "Русская планета".

Певец подтвердил свое намерение отказаться от лечения на время оперных проектов. По словам Хворостовского, именно творчество помогает ему в тяжелой борьбе с недугом. Летом 2015 года у него была диагностирована опухоль головного мозга.

Хворостовский считает концерты самым важным делом для себя и сказал, что не может жить без них. Кроме того, певец отметил, что онколог, который его наблюдает, был поражен его состоянием, ведь не так давно Хворостовский передвигался только при помощи коляски, передает "Российская газета".

По словам оперного певца, в скором времени он собирается выступить в Сочи на площадке Культурного центра "Сириус". Также Хворостовский планирует свое выступление в Москве, предварительно, в декабре текущего года.

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