Захарова рассказала о традиции Лаврова выкуривать пару сигарет в день

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Времена, когда министр иностранных дел Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью для него.

Глава МИД России Сергей Лавров сократил число выкуриваемых сигарет до одной-двух в день. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "МИР 24".

Она признала, что министр был заядлым курильщиком, но в настоящее время не испытывает тяги к сигаретам. По ее словам, "это больше традиция, нежели ежедневная необходимость". Так она прокомментировала вопрос, как Лавров обходится без сигареты в ходе многочасовых переговоров.

"Действительно, по итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом", - подчеркнула представитель МИД.

Ранее в интервью сам Лавров отмечал, что стал очень мало курить. Он пояснил, что занимается спортом, играет в футбол.

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