Песков рассказал о ежедневных атаках сайта Кремля из США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сайт Кремля ежедневно подвергается хакерским атакам с территории США. Однако, по его словам, это не говорит о причастности к ним официальных властей. Песков подчеркнул, что не хотел бы смешить публику заявлениями о причастности Вашингтона к атакам.
Сайт Кремля ежедневно подвергается хакерским атакам с территории США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе те, которые осуществляются на сайт президента России. Собственно, атаки идут с территории многих стран мира", - отметил он.
При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что осуществление атаки с территории какой-либо страны не говорит о причастности к ней официальных властей.
"Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон", - сказал Песков.
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