Названа причина обысков в фонде "Русь сидящая"

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Обыски в офисе благотворительного фонда помощи осужденным "Русь сидящая" проходили в рамках доследственной проверки по делу о хищении бюджетных средств. По словам директора фонда, обыск завершен.

Полиция завершила обыски в московском офисе благотворительного фонда "Русь сидящая", передает "Интерфакс" слова директора Ольги Романовой.

"Это была доследственная проверка. Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет. Они (сотрудники УБЭП – прим. ред.) забрали все, что хотели, какие-то финансовые документы", - сообщила она.

По словам представителя фонда Сергея Шарова - Делоне, "Русь сидящая" не будет обращаться в суд, чтобы обжаловать обыски. Они не связаны с делом "Седьмой студии".

"Доследственная проверка - это ещё не следствие. Люди пришли и вполне корректно выполнили свою работу - что тут обжаловать?", - заключил он.

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