В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров

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В Госдуму внесли законопроект о запрете технологий обхода блокировок сайтов. Цель проекта - повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, запрещенным на законных основаниях. По словам главы профильного комитета ГД, законопроект "не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры".

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает блокировать приложения, позволяющие получать доступ к запрещенным сайтам. Документ размещен на сайте нижней палаты.

Депутаты предлагают обязать поисковые системы отказаться от выдачи ссылок на заблокированные сайты. За отказ поисковики будут штрафовать. По мнению разработчиков инициативы, законопроект должен увеличить эффективность ограничения доступа к запрещенным в России информационным ресурсам.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что законопроект "не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры".

"Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации. В предложенной редакции нет криминализации анонимности или шифрования. Запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию", - цитирует ТАСС депутата.

В апреле стало известно, что Роскомнадзор разработал законопроект о запрете использования программ и сервисов, позволяющих обходить блокировки. Источник "Ведомостей" тогда говорил, что документ подготовили по инициативе Совета безопасности.

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