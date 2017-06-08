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Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что в ночь на пятницу огни Эйфелевой башни будут погашены в память о жертвах теракта в Тегеране. В результате стрельбы и подрывов террористов-смертников в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни погибли 17 человек, еще 43 получили ранения.

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Тегеране. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter.

"Этим вечером, в полночь, Эйфелева башня погаснет в память о жертвах терактов в Тегеране. Париж и парижане солидарны", - говорится в сообщении.

Двойной теракт произошел в иранской столице 7 июня. Боевики открыли стрельбу в парламенте страны и атаковали мавзолей имама Хомейни. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России). Жертвами атак стали 17 человек, еще 43 получили ранения.

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