Арабские страны выдвинут Катару требования для восстановления связей

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Ряд арабских государств, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, готовы восстановить связи. Для этого в Дохе должны будут выполнить ряд требований. В частности, эмират должен дать гарантии того, что он прекратит финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке.

Дипломатические отношения Катара и ведущих арабских государств могут быть восстановлены. Для этого Доха должна выполнить ряд требований от этих стран, передает ТАСС со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и другие страны хотят от Катара гарантий того, что он прекратит финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке, а также разорвет свои отношения с политическим руководством исламистской ассоциации "Братья-мусульмане".

Кроме того, Доха якобы должна значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

По словам американских и арабских представителей, официальный список требований к Дохе может быть завершен в ближайшие дни.

Накануне, 7 июня, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Во время диалога Сергей Лавров обсудил с Джавадом Зарифом дипломатический кризис в отношениях между Катаром и рядом государств. Они призвали все заинтересованные лица к диалогу для того, чтобы выработать решения в интересах сохранения мира и стабильности в арабском регионе.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии. Позднее к этим странам присоединились Мавритания и Коморские Острова. В свою очередь, Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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