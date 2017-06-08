ЕС расширил санкции против КНДР

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Евросоюз расширил санкционный список против Северной Кореи, добавив в него 14 человек и четыре организации. Ранее Совбез ООН одобрил проект резолюции, принятый на действия КНДР в области разработки ядерного оружия.

Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи, добавив в черный список 14 физических лиц и четыре организации, которые указаны в резолюции Совбеза ООН от 2 июня, передает ТАСС.

Таким образом, теперь в списке числятся 53 физических лица и 46 юридических. Кроме того, ЕС в одностороннем порядке включил семь организаций и 41 человека.

Ранее 2 июня Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции о расширении санкционного списка в отношении КНДР из-за продолжающихся разработок ядерного оружия.

8 июня КНДР произвела запуск нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели 200 километров и упали в море, не повлияв на безопасность Японии. По мнению экспертов, Северная Корея таким образом выступила против очередной резолюции Совбеза ООН с критикой действий Пхеньяна.

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