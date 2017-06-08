Акула напала на дайвера во Флориде. Видео

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Огромная акула атаковала жителя США во время подводной рыбалки во Флориде. В результате нападения он был госпитализирован с рваной раной ноги и разрывом большеберцовой артерии. Дайверу удалось записать момент атаки на свою видеокамеру.

Крупная рифовая акула напала на жителя США Паркера Симпсона во время подводной рыбалки во Флориде. Дайверу удалось записать момент атаки на свою видеокамеру. Об этом сообщает "Ридус".

Рыбак высматривал добычу с приманкой в руках в виде групера – рыбы из семейства каменных окуней. Видимо, акула нацеливалась именно на приманку, а не на самого дайвера. Она схватила рыбу и удалилась. В результате нападения акулы житель США получил рваную рану ноги и разрыв большеберцовой артерии. Отмечается, что он потерял около литра крови, но сумел выжить.