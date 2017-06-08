Путин назвал предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву событием года

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Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит в Москву китайского лидера Си Цзиньпина событием года в отношениях двух стран. Глава КНР в свою очередь отметил высокий уровень российско-китайских отношений и поздравил россиян с предстоящим праздником – Днем России.

Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит в Москву главы КНР Си Цзиньпина событием года в отношении двух стран. Об этом, как сообщило агентство "РИА Новости", российский лидер заявил на встрече с китайским коллегой в Астане.

"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) - ваш визит в Россию", - сказал Путин.

Российский президент напомнил о недавнем визите в Москву главы МИД Китая Вана И, который вместе с российскими коллегами занимался подготовкой визита Си Цзиньпина. Путин выразил уверенность, что приезд главы КНР станет "значимым и большим событием в двусторонних отношениях". Президент России добавил, что хотел бы использовать встречу в Астане для обсуждения двусторонних вопросов и международной проблематики.

Си Цзиньпин, в свою очередь, пожелал России новых успехов и поздравил россиян с предстоящим праздником – Днем России. Он отметил большое количество встреч, которые он проводит с Владимиром Путиным.

"Это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость. На фоне сложной международной ситуации очень хорошо развиваются наши отношения. Наше взаимодействие и взаимная поддержка имеют большое значение для мира в глобальном масштабе", - заявил китайский лидер.

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