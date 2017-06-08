СКР заинтересовался обнаружением тела кубинца на крыше поезда в Москве

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Тело гражданина Кубы было найдено на крыше электровоза в Москве. При осмотре у него были обнаружены следы электротравмы. По факту произошедшего СКР начал проверку.

Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве начали проверку по факту обнаружения тела гражданина Кубы на крыше электрички. Об этом сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Тело кубинца 1988 года рождения было обнаружено в районе Западное Дегунино на севере столицы 8 июня около 11:00. Оно лежало на крыше электровоза, который стоял в парке станции Моссельмаш Октябрьской железной дороги (ОЖД). В ходе осмотра на теле погибшего были обнаружены следы электротравмы.

Известно, что гражданин Кубы прибыл в столицу 30 мая текущего года.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.