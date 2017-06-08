В Сети появилось видео нападения террористов на парламент Ирана

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Ливанский телеканал Al Mayadeen опубликовал видео нападения террористов на здание парламента в столице Ирана Тегеране. В результате двух терактов, которые произошли 7 июня в Тегеране, погибли 16 человек.

В Сети опубликовано видео нападения террористов на здание парламента в столице Ирана Тегеране. Видеосъемка шла с камер, установленных в помещениях парламента, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

На видео люди в панике начинают бежать к выходу, некоторые из них падают. Звука на видео нет. После этого в помещении появляются вооруженные люди. Трое мужчин без масок входят в зал по одному.

В среду утром вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Ответственность за теракты взяли на себя террористы "Исламского государства" (деятельность организации запрещена на территории России). По последним данным, в результате двух терактов погибли 16 человек.

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