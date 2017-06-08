В Кремле обеспокоены расширением НАТО к границам России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле озабочены расширением НАТО к границам России и будут принимать меры для восстановления баланса. Ранее украинские депутаты приняли закон, предусматривающий законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики.

В Кремле выразили озабоченность расширением НАТО к границам России, а также отметили, что будут принимать меры для восстановления баланса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков.

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности", - приводит слова Пескова ТАСС.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, предусматривающий законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики.

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