Партия "Батькивщина" обвинила Порошенко в госизмене

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Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" в ответ на обвинения президента Петра Порошенко обвинила его самого и премьер-министра Владимира Гройсмана в государственной измене. Тимошенко потребовала объяснить их сотрудничество с Россией.

Партия "Батькивщина" обвинила президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана в госизмене, передает ТАСС.

"Батькивщина" хочет получить объяснения от руководителей относительно их действий, которые имеют признаки государственной измены и наносят ущерб национальным интересам Украины в их сотрудничестве с властью Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ранее Порошенко заявил о необходимости политической ответственности за подписание в 2009 году Тимошенко контрактов с "Газпромом". Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов обвинил ее в предательстве национальных интересов из-за контрактов и заложенного принципа "бери или плати".

Тимошенко отвергла обвинения. Она отметила, что принцип "бери или плати" в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа.

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