Полмиллиона верующих поклонились мощам Николая Чудотворца

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Мощам Николая Чудотворца за две с половиной недели нахождения святыни в столице поклонились уже 500 тысяч человек. При этом длина очереди в среднем достигает около трех километров. Мощи будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля.

Уже 500 тысяч верующих поклонились мощам Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя за две с половиной недели нахождения святыни в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова.

"К сегодняшнему дню количество паломников достигло полумиллиона человек. Длина очереди достигает в среднем трех километров", - сказал Волков.

Согласно статистическим данным, в разные дни количество верующих, которые приходят поклониться мощам в Храм Христа Спасителя, варьируется от 18 до 48 тысяч человек. При этом среднее время стояния в очереди составляет около девяти часов.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.

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