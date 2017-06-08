Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

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Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали выстраиваться в ряд во время минуты молчания, которая была объявлена перед выездным отборочным матчем ЧМ-2018 с командой Австралии. Минута молчания была объявлена в память жертв теракта, который произошел в Лондоне 3 июня.

Футболисты сборной Саудовской Аравии отказались почтить минутой молчания память погибших при теракте в Лондоне, передает Daily Mail.

Перед началом отборочного матча чемпионата мира 2018 года диктор объявил минуту молчания. Австралийцы выстроились у центрального круга. Футболисты из Саудовской Аравии отказались сделать то же самое.

По словам представителя Федерации футбола Австралии, в культуре Саудовской Аравии нет такой традиции, как минута молчания.

Теракт в Лондоне был совершен 3 июня. Террористы на фургоне врезались в прохожих у Лондонского моста, а затем вышли из машины и напали на людей с ножами. Погибли восемь человек.

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